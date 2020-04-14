Синоптики прогнозируют заморозки
Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два «желтых кода» метеоопасности в связи с усилением ветра и заморозками.
Так, согласно прогнозам, во второй половине дня 14 апреля порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а 15 и 16 апреля в ночные и утренние часы ожидаются заморозки.
В последующие дни пройдут дожди.
Так, согласно прогнозам, во второй половине дня 14 апреля порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а 15 и 16 апреля в ночные и утренние часы ожидаются заморозки.
В последующие дни пройдут дожди.
Опубликовано: 14:52 14/04/2020
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