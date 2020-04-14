Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два «желтых кода» метеоопасности в связи с усилением ветра и заморозками.



Так, согласно прогнозам, во второй половине дня 14 апреля порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а 15 и 16 апреля в ночные и утренние часы ожидаются заморозки.



В последующие дни пройдут дожди.