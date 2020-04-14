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Примэрия Кишинева разрабатывает зональный градостроительный план Центра столицы и микрорайона Малая Малина


В настоящее время готовится документация для завершения двух зональных градостроительных проектов в столице. Об этом заявила руководитель Главного управления архитектуры, урбанистики и земельных отношений Светлана Доготару.

По словам главного архитектора, команда специалистов и представители Министерства образования, культуры и исследований пересматривают зональный градостроительный план центрального района столицы, который был разработан муниципальным проектным институтом «CHIŞINĂUPROIECT» в 2011 году. Впоследствии он будет изменен и разработан в соответствии с действующим законодательством.

Также, в настоящее время производится оценка планировки и высоты зданий в микрорайоне Малина Микэ, для которого также разработан зональный градостроительный план.

Главный архитектор столицы отметила, что в районах, где разрабатываются зональные планы, разрешения на строительство не выдаются.

По данным Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений, в настоящее время продолжается работа над зональными градостроительными планами улицы Месаджер и реки Бык, а также проводится окончательная доработка главного градостроительного плана муниципия Кишинев.

Столичная примэрия сотрудничает с экспертами из Российской Федерации и Румынии.


Опубликовано: 14:24 14/04/2020

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