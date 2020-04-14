Глава государства Игорь Додон провел рабочую встречу с генеральным примаром столицы Ионом Чебаном. Стороны обсудили ряд первостепенных для жителей столицы вопросов, в частности, предпринимаемые муниципальными властями меры по борьбе и предотвращению инфицирования населения вирусом COVID-19.



По словам столичного градоначальника, в настоящее время 80% деятельности примэрии сосредоточено на борьбе с коронавирусом нового типа. Чебан отметил, что вместе со специалистами проанализированы многие сценарии вмешательства властей для предотвращения ухудшения обстановки.



В то же время Ион Чебан рассказал о том, что в столице продолжаются работы по дезинфекции общественных мест, дворов и лестниц многоэтажных жилых домов, детских игровых площадок и так далее.



Говоря о необходимости дальнейшего обеспечения надлежащего функционирования столицы, Ион Чебан отметил, что недавно обратился к Правительству за поддержкой для покрытия расходов муниципалитета, связанных с бесплатным функционированием общественного транспорта.



«Высоко оценил работу городских властей и их действия в кризисный период. Заверил мэра в том, что город получит всю возможную помощь для преодоления проблем, с которыми сталкивается всё общество.



В связи с этим уточнил, что, как было решено ранее, из государственного бюджета будут направлены дополнительные средства на капитальные инвестиции в столичном регионе, особенно на ремонт дорог и инфраструктуру», - отметил президент Игорь Додон.





