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Игорь Додон обсудил с Ионом Чебаном меры по борьбе с COVID-19
 

Игорь Додон обсудил с Ионом Чебаном меры по борьбе с COVID-19


Глава государства Игорь Додон провел рабочую встречу с генеральным примаром столицы Ионом Чебаном. Стороны обсудили ряд первостепенных для жителей столицы вопросов, в частности, предпринимаемые муниципальными властями меры по борьбе и предотвращению инфицирования населения вирусом COVID-19.

По словам столичного градоначальника, в настоящее время 80% деятельности примэрии сосредоточено на борьбе с коронавирусом нового типа. Чебан отметил, что вместе со специалистами проанализированы многие сценарии вмешательства властей для предотвращения ухудшения обстановки.

В то же время Ион Чебан рассказал о том, что в столице продолжаются работы по дезинфекции общественных мест, дворов и лестниц многоэтажных жилых домов, детских игровых площадок и так далее.

Говоря о необходимости дальнейшего обеспечения надлежащего функционирования столицы, Ион Чебан отметил, что недавно обратился к Правительству за поддержкой для покрытия расходов муниципалитета, связанных с бесплатным функционированием общественного транспорта.

«Высоко оценил работу городских властей и их действия в кризисный период. Заверил мэра в том, что город получит всю возможную помощь для преодоления проблем, с которыми сталкивается всё общество.

В связи с этим уточнил, что, как было решено ранее, из государственного бюджета будут направлены дополнительные средства на капитальные инвестиции в столичном регионе, особенно на ремонт дорог и инфраструктуру», - отметил президент Игорь Додон.




Опубликовано: 14:22 14/04/2020

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