На Ботанике сгорели два автомобиля
Два автомобиля сгорели в столичном секторе Ботаника. Инцидент произошел сегодня утром на бульваре Дачия.
Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Опубликовано: 13:26 14/04/2020
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