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На Ботанике сгорели два автомобиля


Два автомобиля сгорели в столичном секторе Ботаника. Инцидент произошел сегодня утром на бульваре Дачия.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняются.


Опубликовано: 13:26 14/04/2020

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