Два автомобиля сгорели в столичном секторе Ботаника. Инцидент произошел сегодня утром на бульваре Дачия.



Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал.



Обстоятельства случившегося выясняются.