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Более 18 миллионов леев собрано для борьбы с COVID-19


На открытых Министерством финансов счетах собрано более 18 миллионов леев, предназначенных для борьбы с инфекцией COVID-19. Около 13,5 миллионов леев из пожертвований были переданы интервенционному фонду правительства.

Постановлением правительства от 10 апреля 5,864 миллионов леев было выделено на приобретение 51 428 защитных костюмов, а также на предоставление единовременного пособия в размере 16 тысяч леев для 29 бенефициаров из восьми медицинских учреждений, которые заразились инфекцией COVID-19 на рабочем месте.

Министерство финансов открыло три счета для пожертвований, предназначенных для борьбы с коронавирусом нового типа - в молдавских леях, долларах США и евро. Пожертвования также могут быть сделаны посредством Государственной службы электронных платежей "Mpay".


Опубликовано: 12:06 14/04/2020

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