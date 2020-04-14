На открытых Министерством финансов счетах собрано более 18 миллионов леев, предназначенных для борьбы с инфекцией COVID-19. Около 13,5 миллионов леев из пожертвований были переданы интервенционному фонду правительства.



Постановлением правительства от 10 апреля 5,864 миллионов леев было выделено на приобретение 51 428 защитных костюмов, а также на предоставление единовременного пособия в размере 16 тысяч леев для 29 бенефициаров из восьми медицинских учреждений, которые заразились инфекцией COVID-19 на рабочем месте.



Министерство финансов открыло три счета для пожертвований, предназначенных для борьбы с коронавирусом нового типа - в молдавских леях, долларах США и евро. Пожертвования также могут быть сделаны посредством Государственной службы электронных платежей "Mpay".