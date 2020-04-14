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Машина "скорой помощи" попала в ДТП


Минувшим вечером в центре столицы машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Инцидент произошел на пересечении улиц Измайловская и Когэлничану, передает echipa.md.

Сообщается, что авария произошла во время перевозки пациента с подозрением на коронавирус в одну из столичных больниц.

К счастью, обошлось без жертв.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.


Опубликовано: 12:02 14/04/2020

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