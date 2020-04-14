Минувшим вечером в центре столицы машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Инцидент произошел на пересечении улиц Измайловская и Когэлничану, передает echipa.md.



Сообщается, что авария произошла во время перевозки пациента с подозрением на коронавирус в одну из столичных больниц.



К счастью, обошлось без жертв.



Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.