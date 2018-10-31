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ШОК! В Окнице мужчина насиловал собственную дочь



Житель Окницкого района в возрасте 36 лет задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении собственной 16-летней дочери.

В полицию обратилась бабушка девочки, которая сообщила о том, что ее внучку дважды насиловал отец – минувшей осенью или в марте этого года.

В случае, если мужчина будет признан виновным, ему грозит длительное тюремное заключение.


Опубликовано: 11:32 14/04/2020

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