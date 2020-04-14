

В Молдове 135 человек в возрасте до 60 лет, у которых диагностирована легкая форма коронавируса, проходят лечение на дому. Об этом сообщила глава управления первичной медицинской помощи Татьяна Затык.



«Семейные врачи руководствуются критериями, установленными в протоколах, в которых говорится, в каких случаях человек может получать лечение в домашних условиях, а в каких нет. Эти 135 человек отвечают необходимым критериям – возраст до 60 лет, отсутствуют хронические заболевания», - сказала Татьяна Затык.



По ее словам, лечение пациентов с легкой формой коронавируса на дому является международной практикой.