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50 новых случаев COVID-19. В Молдове отмечен самый низкий уровень заражений за последние недели
 

135 человек с COVID-19 проходят лечение на дому



В Молдове 135 человек в возрасте до 60 лет, у которых диагностирована легкая форма коронавируса, проходят лечение на дому. Об этом сообщила глава управления первичной медицинской помощи Татьяна Затык.

«Семейные врачи руководствуются критериями, установленными в протоколах, в которых говорится, в каких случаях человек может получать лечение в домашних условиях, а в каких нет. Эти 135 человек отвечают необходимым критериям – возраст до 60 лет, отсутствуют хронические заболевания», - сказала Татьяна Затык.

По ее словам, лечение пациентов с легкой формой коронавируса на дому является международной практикой.


Опубликовано: 11:26 14/04/2020

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