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Врачи смогут следить за состоянием здоровья пациентов в режиме онлайн


Следить за состоянием здоровья пациентов, которые находятся на самоизоляции/карантине/лечатся на дому, можно будет посредством онлайн-системы. Это новый модуль, разработанный муниципалитетом, для использования в период пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети пишет генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

"Платформа позволит семейным врачам иметь доступ к единому центру, где будет собрана вся информация о лицах, за которыми необходимо наблюдение на дому. Специалисты будут следить в режиме онлайн за состоянием их здоровья. Граждане сами будут вводить данные о симптомах, которые у них ежедневно проявляются. Этот модуль будет эффективным в случае, если число людей, находящихся под наблюдением на дому, вырастет", – пояснил Чебан.

Генеральный примар отметил, что данная мера позволит решить проблему сбора информации о пациентах, ведь при помощи этой платформы данные будут централизованы. Модуль позволит врачам следить за состоянием здоровья граждан на расстоянии, а в случае срочных случаев перенаправлять их в соответствующие медучреждения. Лицам, которые не смогут заполнить данные онлайн, будут продолжать звонить семейные врачи. Проект на первом этапе реализуют в секторе Буюканы. Стоит отметить, что с начала марта все заседания примарии, а также пресс-конференции проходят в режиме онлайн. Кроме того, 20 апреля будет запущен большой проект муниципалитета для всех учащихся страны – “Онлайн обучение”.

"Модуль по наблюдению за состоянием здоровья пациентов посредством онлайн-системы – еще один вызов для примарии Кишинева, который даст эффективные результаты", – выразил уверенность Ион Чебан.


Опубликовано: 10:53 14/04/2020

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