Данные по COVID-19 на 14 апреля: Еще 27 человек выздоровели, один пациент скончался
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты представило данные на утро 14 апреля по ситуации с коронавирусом в Молдове.
Таким образом, за последние сутки выздоровели еще 27 человек. Общее число излечившихся достигло 134 человек.
Минувшей ночью от коронавируса скончался еще один пациент. Речь идет о 63-летней жительнице Штефан-Водэ. От COVID-19 в Молдове скончались 36 человек.
Между тем, 188 человек находятся в тяжелом состоянии, 488 – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
Всего в Молдове 1712 случаев заражения.
Опубликовано: 10:15 14/04/2020
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