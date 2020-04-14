

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты представило данные на утро 14 апреля по ситуации с коронавирусом в Молдове.



Таким образом, за последние сутки выздоровели еще 27 человек. Общее число излечившихся достигло 134 человек.



Минувшей ночью от коронавируса скончался еще один пациент. Речь идет о 63-летней жительнице Штефан-Водэ. От COVID-19 в Молдове скончались 36 человек.



Между тем, 188 человек находятся в тяжелом состоянии, 488 – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.



Всего в Молдове 1712 случаев заражения.