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50 новых случаев COVID-19. В Молдове отмечен самый низкий уровень заражений за последние недели
 

ПРЕЗИДЕНТ – ВЕРУЮЩИМ: ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!



В эту праздничную Пасхальную неделю, помыслы людей должны быть чисты, а намерения благородны! Глава государства обратился к верующим Молдовы, призвав население не отказываться от заветов предков, но при этом, быть осторожными, и учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, отмечать светлый праздник Пасхи дома, наблюдая за пасхальными службами по телевизору.


ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Мы договорились с руководством церквей, что праздничные службы в конце этой недели пройдут во всех храмах страны. Но мы, власти, призываем вас оставаться дома! Будьте рядом со своими родными и близкими и не подвергайте их риску».



Опубликовано: 00:44 14/04/2020




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