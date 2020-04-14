



В эту праздничную Пасхальную неделю, помыслы людей должны быть чисты, а намерения благородны! Глава государства обратился к верующим Молдовы, призвав население не отказываться от заветов предков, но при этом, быть осторожными, и учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, отмечать светлый праздник Пасхи дома, наблюдая за пасхальными службами по телевизору.





ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Мы договорились с руководством церквей, что праздничные службы в конце этой недели пройдут во всех храмах страны. Но мы, власти, призываем вас оставаться дома! Будьте рядом со своими родными и близкими и не подвергайте их риску».