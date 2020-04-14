



Сегодня, 13 апреля, началась Страстная неделя. Это самая важная неделя Великого поста, которая завершается главным праздником у православных христиан - Пасхой или Светлым Христовым Воскресением. В связи со сложившийся ситуацией, настоятели, просят прихожан соблюдать меры карантина, и молиться дома.



Все дни на этой неделе называются Великими. В это время не отмечаются дни святых, не проводятся обряды, такие как крещение или венчание. В Великий понедельник - вспоминается сюжет из Ветхого завета. А именно о патриархе Иосифе, которого собственные братья продали в рабство. Будучи целомудренным и честным, он был незаслуженно заключен в темницу. В конечном итоге Иосиф смог простить предавших его братьев. В поступке патриарха, Церковь видит прообраз страданий Иисуса Христа. В Великий понедельник верующие должны успеть все отремонтировать, и покрасить в своем доме. Так же, сегодня разрешается есть только хлеб, фрукты, овощи, мед и орехи. Не допускается употребление вареной, а уж тем более жареной пищи. В Великий понедельник, молиться положено стоя, можно зажечь свечу. В связи с пандемией Молдавская Митрополия объявила, что священная пасхальная литургия будет проходить только при участии служителей церкви. Также священнослужители призывают верующих соблюдать ограничительные меры введенные властями во время чрезвычайного положения.