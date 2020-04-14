





В государственном университете Молдовы, рассматривается возможность сдачи выпускных экзаменов, и защита дипломных работ в режиме онлайн. Такое решение, может быть принято, если карантинные меры придется продлить. О том, готовы ли студенты к такому нововведению, в нашем следующем репортаже.



ИЛОНА ВЕДРАШКО, КОРРЕСПОНДЕНТ ACCENT TV

«Теперь вот так выглядит, процесс обучения студентов. Вместо просторных учебных аудиторий, уютная домашняя, а вместо преподавателей, интернет источники. Все вроде бы просто, понятно, а главное удобно, но, студенты, переживают. Ведь, к алгоритму сдачи экзаменов, и дипломных работ, их готовили почти все студенческие годы, но с карантином кардинально все изменилось. Теперь дипломники будут сдавать свои работы онлайн».

Евгений, учится в Государственном университете, на факультете журналистики. С объявлением карантина, признается наш будущий коллега, особо ничего не изменилось, если не брать во внимание предстоящие выпускные экзамены и защиту дипломной работы. Но студент, даже рад, что появилась возможность сдачи дипломной работы в таком современном формате.



ЕВГЕНИЙ ФОРТУНА, СТУДЕНТ МолдГУ

«У нас, как у студентов, намного больше времени подготовится к экзаменам и защите. Очень сильно помогала мне мой научный руководитель. Я скидывал ей свою работу, мне указывали на ошибки, отдавали на доработку, и так несколько раз. Мы часто созванивались. Сдавать диплом онлайн намного удобнее. За онлайн сдачей дипломных работ – будущее».



Однако, некоторые студенты считают, что, и в онлайн обучении есть свои минусы.



ДАРЬЯ НИКИТИНА, СТУДЕНТКА МолдГУ

«Очень сложно сотрудничать с теми преподавателями, которые далеки от сети интернет. Они обычно работают от человека, к человеку, то есть непосредственно лично, и сейчас в данной ситуации многим студентам сложно. (01:38-01:42) Со стороны студентов, многие говорят, что это здорово. Как по мне, именно дипломную работу, сдавать проще лично».



Администрация университета, пока еще не утвердила новый план сдачи дипломных работ, все будет зависеть от ситуации. Однако, стратегия уже разрабатывается.





ПО ТЕЛЕФОНУ: ОТИЛИЯ ДАНДАРА, ПРОРЕКТОР ПО ДИДАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ МолдГУ

«Пока у нас, этот вопрос рассматривается, мы пока проводим, все занятия онлайн. В течении следующего месяца, мы решим эту проблему. (00:40-00:53) Пока конкретно я ничего не могу сказать. Раз вопрос рассматривается, значит, у нас будет стратегия, как именно мы будем взаимодействовать с нашими студентами».



В связи с пандемией, онлайн сдачу экзаменов уже собираются применять и в старейшем вузе России, Московском Государственном Университете. В этом году выпускники МГУ будут сдавать госэкзамен и защищать диплом онлайн. Процедура будет организована следующим образом: выпускник, а всего их в этом году больше 10 тысяч, пройдет идентификацию личности, после чего, находясь на связи с членами госкомиссии будет отвечать на вопросы экзаменационного билета. Также онлайн ему огласят и оценку.