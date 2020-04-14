



Президент Молдовы расставил все точки над «i», рассеяв все слухи относительно его личной инициативы о выплате всем медикам и полицейским, заразившимся коронавирусом нового типа, по 16 тысяч леев. Игорь Додон заявил, что вне зависимости от того, где заразилась данная категория лиц, помощь от государства в размере 16 тысяч леев, будет получена. Более того, президент подчеркнул, что список сотрудников бюджетной сферы, которые получат эту помощь, будет расширен.





ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Я думаю, что все эти инсинуации должны быть остановлены! Я считаю, что эту помощь должны получить абсолютно все госслужащие. Откуда вы знаете, что этот конкретный врач или этот конкретный полицейский заразился на своей смене, а не 5 дней назад? Ведь известно, что инкубационный период этого заболевания от 6 дней и больше. Поэтому, давайте отбросим эти инсинуации! 16 тысяч леев должны получить все сотрудники госструктур, находящиеся на передовой, которые заразились».



Бета: Также, на еженедельном рабочем заседании первых лиц государства было принято решение о предоставлении финансовой поддержки компаниям, которые возьмут кредиты в банках для выплаты зарплат своим работникам.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«При общем объеме фонда оплаты труда предприятия за три месяца в случае, если кредит взят на выплату зарплат или для пополнения оборотных средств, проценты по кредиту возьмет на себя государство. Речь идет о процентах по кредитам, взятым до 31 декабря 2020 года. Призываю экономических агентов, которые говорили, что у них нет денег на выплату зарплат, взять кредит, а процентные ставки выплатим мы. Самое дорогое что у вас есть – это люди».