



ИГОРЬ ДОДОН: ЧАСТЬ ЗАПРЕТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТА





Вопреки сценариям Всемирной организации здравоохранения, самый пессимистичный из которых предполагал рост зараженных в Молдове на 27% ежедневно или более 28 тысяч зараженных к концу апреля, эпидемиологическая ситуация в Молдове показывает достаточно оптимистичную динамику. Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам утреннего рабочего заседания с премьером Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаный. Как считает глава государства, это стало возможным благодаря своевременным действиям властей, а также благодаря тому, что население, в большинстве своем, придерживается введенных ограничений.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Хочу проинформировать вас, что последние 8 дней, средний рост составляет 9,4% ежедневно. То есть, это даже меньше, чем в оптимистичном сценарии, ситуация складывается лучше. Почему я хочу начать именно с этого. Уважаемые сограждане, ограничения, введенные властями, и ваша ответственность – подавляющего большинства из вас – дают результаты. Если в последующие 7-8 дней сохранится эта динамика, к концу апреля власти примут решение отменить некоторые ограничения на экономическую деятельность».