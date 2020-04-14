





Меры, введенные руководством страны, действительно, дают результаты! Так, за сутки в стране было выявлено всего 50 новых случаев заражения Covid-19, 2 из которых были «завезены» из Польши и Испании, остальные – местного распространения. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, уточнив, что тесты делались всем, у кого были подозрения на коронавирус нового типа.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



«Сегодня было проведено 273 теста, 50 из которых дали положительный результат. Сразу хочу сказать, что были проверены все пробы тех лиц, у которых было подозрение на коронавирус, а также люди находившийся в контакте с зараженными. Мы очень надеемся, что это результат своевременных превентивных мер, и мы очень надеемся удержать эту тенденцию в дальнейшем».



При этом, Думбрэвяну сообщила, что в ближайшие дни, Минздрав предлагает начать массовое тестирование лиц, находящихся в группах риска, и в первую очередь, людей, проживающих в очагах распространения инфекции. В то же время, министр выразила обеспокоенность ситуацией на левом берегу Днестра, уточнив, что за сутки там было подтверждено 18 новых случаев заражения, и общее их количество в приднестровском регионе составляет 153 случая. На сегодняшний день, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Молдове достигло 1712.