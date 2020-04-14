





По запросу оппозиционных депутатов от блока «ACUM», группы «Pro-Moldova» и одного независимого народного избранника, КС признал неконституционным пакет «антикризисных мер правительства», который предусматривал поддержку населения и бизнеса в период действия режима ЧП. Вердикт зачитан Любой Шова, в отсутствие председателя Конституционного Суда Владимира Цуркана, который воздержался от рассмотрения данного дела.



ЛЮБА ШОВА, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС



«Объявляется неконституционным закон № 56 от 2 апреля 2020 года, который предусматривает применение определенных мер поддержки населения и бизнеса в период действия режима ЧП, и изменение некоторых нормативных актов. Суд постановил, что была нарушена процедура взятия на себя ответственности за утверждение этого закона правительством».



Лидеры политформирований, чьи депутаты являются авторами иска, приветствовали сегодняшний вердикт КС, согласно которому половина аэропортового сбора, 4.5 евро из 9, будет получать не бюджет страны, а концессионер кишиневского аэропорта, а решение о снижении ставки НДС для сектора Horeca с 20% до 15% будет аннулировано. Эту радость не разделил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Владимир Головатюк признался, что вообще был шокирован, когда узнал решение КС, учитывая, что на улице эпидемия COVID-19 и люди ждали помощи ещё вчера.



ПО ТЕЛЕФОНУ: ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ

«Не зря в Конституции четко прописаны случаи, когда правительство может принимать под свою ответственность законы, и это как раз тот случай. Сегодня страна нуждается в быстрых, оперативных действиях. В быстром оперативном вмешательстве. Необходима поддержка населения, бюджетной сферы, бизнеса, направленная на смягчение ситуации».



Депутат уверен, что авторы обращения в Конституционный Суд не поняли сути принятого пакета «антикризисных мер», который был направлен на поддержку населения и экономики не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.



ПО ТЕЛЕФОНУ: ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ



«Правительство смотрит не на шаг вперёд, а на три шага вперёд. Ещё в прошлом году, когда принимали бюджет, когда правительство принимало присягу, было сказано, что Молдова превратится в большую стройку. Кроме всего прочего – эти инициативы направлены и на это».



Я сейчас убежден, что мы все граждане страны должны сплотиться вокруг власти, вокруг правительства, вокруг президента, и помочь им решать эти вопросы».



Того, что будет объявлен неконституционным весь антикризисный пакет правительства не ожидал и представитель парламента в Конституционном суде Василий Боля.



ВАСИЛИЙ БОЛЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА В КС



«Сейчас при объявлении всего пакета неконституционным многие граждане, в том числе бизнес, не смогут воспользоваться этой помощью, были отменены, в том числе те пункты, которые направлены на стимулирование экономической деятельности, и на поддержку населения».



Напомним, пакет антикризисных мер включал в себя целый ряд действий в поддержку граждан и экономических агентов. После того, как КС приостановил действие закона, Комиссия по ЧС утвердила данные меры собственным решением. Оно предполагает выплату обещанных социальных пособий населению, в том числе по безработице, и существенную помощь предпринимателям и патентообладателям