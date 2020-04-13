



Депутаты, оспорившие в Конституционном суде антикризисные меры правительства, желают, чтобы ситуация в стране становилась только хуже. Поэтому именно сейчас всему обществу необходимо сплотиться вокруг президента и правительства, чтобы помочь им преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.



Такое мнение в эксклюзивном комментарии для ACCENT TV заявил депутат парламента от ПСРМ Владимир Головатюк.



«Я понимаю, что решения Конституционного суда не обсуждаются и принимаются к исполнению, но меня, как гражданина и депутата, шокировало это решение. В ситуации, в которой оказалась наша страна, и не только наша страна, но и практически все страны мира, в этой ситуации необходима консолидация. Консолидация всех сил общества, всех ветвей власти по борьбе с этим злом. Не зря в Конституции прописаны случаи, когда правительство может принимать под свою ответственность законы, и это как раз тот случай», - заявил Владимир Головатюк.



Депутат также отметил, что сейчас жители Молдовы как никогда нуждаются в поддержке государства.



«Сегодня страна нуждается в быстрых, оперативных действиях, в быстром, оперативном вмешательстве! Необходима поддержка, поддержка населения, бюджетной сферы, бизнеса, направленная на смягчение ситуации в экономике. Мы этот вирус рано или поздно победим! Но сегодня нужно поддержать население, нужно поддержать бюджетников, бизнес! Правительство смотрит немножко дальше, чем некоторые политики. Повторюсь, мы этот вирус победим, но с чем мы придем через два месяца, через полтора месяца, через три месяца? Нужно обеспечить нормальный ход экономической деятельности!» - отметил депутат.



Владимир Головатюк в эксклюзивном комментарии для нашего телеканала подчеркнул, что антикризисные меры правительства направлены, в первую очередь, на поддержку самых уязвимых слоев молдавского общества



«Эти инициативы направлены конкретно на поддержку определенной, достаточно широкой части населения, бизнеса. Те люди, которые подали это запрос в Конституционный суд, они цепляются к каким-то деталям, не зная аргументации.



Правительство смотрит не на шаг вперед – на три шага вперед. Потому что еще в прошлом году, когда принимали бюджет, и правительство Кику давало присягу, было сказано, что Молдова превратится в большую стройку! Кроме всего, эти инициативы направлены и на это, а вырвать что-то из контекста и придираться к запятым…», - отметил Головатюк.