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Президент страны призывает оппозицию отказаться от пропагандистской риторики


Пропаганда и спекуляции. Так охарактеризовал глава государства Игорь Додон заявления отдельных политиков, которые обвинили президента во вмешательстве в деятельность Конституционного суда.

В пресс-сообщении, распространенном администрацией президента, говорится, что глава государства провел телефонный разговор с председателем Конституционного суда Владимиром Цурканом после принятия судьями решения относительно закона, по которому правительство взяло на себя ответственность.

"Целью разговора являлось не «требование объяснений» как пытаются интерпретировать некоторые, а информирование президента страны из первоисточника о сути и юридических последствиях принятого решения", – указано в пресс-релизе.

В то же время в администрации президента уточнили, что решение КС не являлось определяющим, а глава государства намеревался внести ясность и надежду на получение помощи для отдельных социальных категорий, предпринимателей и граждан, которые ожидали решения властей, принятых посредством закона, за который правительство взяло на себя ответственность.

"В истории конституционализма Республики Молдова достаточно примеров, когда судьи высказывали публично свои мнения относительно рассматриваемых обращений – и они не становились предметом подобного политического ажиотажа", – говорится в пресс-коммюнике.

Президент страны призывает политический класс не использовать риторику из пропагандисткого арсенала для продвижения этой темы.

"Выражаем надежду, что политические страсти вернутся в русло национального интереса и реальных нужд граждан. Преодоление последствий эпидемии и реализации мер по социальному обеспечению должны укрепить всех политических актеров, которых призываем отказаться от циничных целей, которые наносят ущерб гражданам", - указывается в сообщении администрации президента.


Опубликовано: 20:37 13/04/2020

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