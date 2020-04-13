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50 новых случаев COVID-19. В Молдове отмечен самый низкий уровень заражений за последние недели


Сегодня в Молдове отмечен самый низкий уровень новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние две недели. По данным министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, из 273 тестов 50 дали положительный результат.

"Были обработаны все анализы, отвечающие необходимым критериям: или подозрительный случай со схожими симптомами, или был контакт с инфицированным человеком. Мы предлагаем в следующие дни усилить меры по проведению тестов для групп риска", - заявила глава минздрава.

Из 50 подтвержденных случаев 2 являются импортированными – один из Польши, второй из Испании. В то же время 18 зараженных коронавирусом –жители Приднестровья. Всего в Молдове отмечено 1712 случаев COVID-19, выздоровели 107 человек, 35 - скончались.


Опубликовано: 18:51 13/04/2020

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