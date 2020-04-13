Бюджетникам продлили вынужденные каникулы в связи с пандемией коронавируса в стране. Об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Ион Кику, отметив, что работники бюджетного сектора будут отдыхать и в период с 21 по 24 апреля включительно.



Госслужащие вернутся на работу 27 апреля, если Комиссия по ЧС не примет иного решения.