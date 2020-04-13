Каникулы для бюджетников продлены
Бюджетникам продлили вынужденные каникулы в связи с пандемией коронавируса в стране. Об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Ион Кику, отметив, что работники бюджетного сектора будут отдыхать и в период с 21 по 24 апреля включительно.
Госслужащие вернутся на работу 27 апреля, если Комиссия по ЧС не примет иного решения.
Госслужащие вернутся на работу 27 апреля, если Комиссия по ЧС не примет иного решения.
Опубликовано: 17:36 13/04/2020
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