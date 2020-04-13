Примэрия Кишинева предложила столичным магазинам вместе провести пасхальную социальную кампанию. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.



По его словам, в рамках кампании все желающие смогут оставить продукты на входе в магазин. Затем, собранные продукты будут распределены социальными работниками и волонтерами для всех нуждающихся.



«Началась новая неделя — период, когда нам необходимо усилить свою работу в плане информирования населения и оказания помощи, а также в борьбе с распространением COVID-19»,— сказал примар Кишинева Ион Чебан.



В примэрию также поступили просьбы от экономических агентов на проведение пасхальных ярмарок. Это предложение находится на рассмотрении.