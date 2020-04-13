Примария Кишинева и продуктовые магазины проведут социальную кампанию к Пасхе
Примэрия Кишинева предложила столичным магазинам вместе провести пасхальную социальную кампанию. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.
По его словам, в рамках кампании все желающие смогут оставить продукты на входе в магазин. Затем, собранные продукты будут распределены социальными работниками и волонтерами для всех нуждающихся.
«Началась новая неделя — период, когда нам необходимо усилить свою работу в плане информирования населения и оказания помощи, а также в борьбе с распространением COVID-19»,— сказал примар Кишинева Ион Чебан.
В примэрию также поступили просьбы от экономических агентов на проведение пасхальных ярмарок. Это предложение находится на рассмотрении.
По его словам, в рамках кампании все желающие смогут оставить продукты на входе в магазин. Затем, собранные продукты будут распределены социальными работниками и волонтерами для всех нуждающихся.
«Началась новая неделя — период, когда нам необходимо усилить свою работу в плане информирования населения и оказания помощи, а также в борьбе с распространением COVID-19»,— сказал примар Кишинева Ион Чебан.
В примэрию также поступили просьбы от экономических агентов на проведение пасхальных ярмарок. Это предложение находится на рассмотрении.
Опубликовано: 17:13 13/04/2020
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