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Примария Кишинева и продуктовые магазины проведут социальную кампанию к Пасхе


Примэрия Кишинева предложила столичным магазинам вместе провести пасхальную социальную кампанию. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, в рамках кампании все желающие смогут оставить продукты на входе в магазин. Затем, собранные продукты будут распределены социальными работниками и волонтерами для всех нуждающихся.

«Началась новая неделя — период, когда нам необходимо усилить свою работу в плане информирования населения и оказания помощи, а также в борьбе с распространением COVID-19»,— сказал примар Кишинева Ион Чебан.

В примэрию также поступили просьбы от экономических агентов на проведение пасхальных ярмарок. Это предложение находится на рассмотрении.


Опубликовано: 17:13 13/04/2020

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