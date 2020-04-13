

Руководитель предприятия «Moldovagaz» Вадим Чебан сообщил о снижении цены на приобретаемый Молдовой природный газ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.



- В структуре конечного тарифа доля закупочной цены природного газа составляет 71%. Оставшиеся расходы приходятся на транспортировку, распределение и поставку природного газа. Формула цены в контракте с «Газпромом» предполагает ее дальнейшее и ощутимое снижение в третьем и четвертом квартале 2020 года на поставляемый в Молдову природный газ, - отметил Вадим Чебан.



Напомним, что ранее президент Игорь Додон сообщил, что до конца 2020 года закупочная стоимость российского газа снизится до 100 долларов США за 1000 куб.м.