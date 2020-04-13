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Директор БСМП: Через две недели в Молдове будет наблюдаться уменьшение числа инфицированных коронавирусом


Директор Больницы скорой помощи Михаил Чокану считает, что Молдова мобилизовала достаточно ресурсов – медперсонала, больниц, лекарств и расходных материалов – на случай развития самого негативного сценария эпидемии COVID-19. По его мнению, благодаря профилактическим мерам, предпринятым властями, в Молдове наблюдается оптимистический сценарий. Директор Больницы скорой помощи, принимая участие в передаче на общественном канале ”Moldova 1”, заявил, что ни одна страна в мире не была подготовлена к подобной эпидемии.

Михаил Чокану привел в пример тот факт, что страны с большими финансовыми возможностями и передовой системой здравоохранения находятся в худшей ситуации, чем наша страна. Так, в США, Италии, Франции, Испании число инфицированных по отношению к количеству населения демонстрирует значительно более сложную ситуацию, чем наблюдается в Молдове.

"Это означает, что население должно быть спокойно, соблюдая рекомендации врачей и властей", - заявил Чокану.

По мнению директора Больницы скорой помощи, в Молдове ожидается снижение количества заболевших. Это произойдет при условии, что население продолжит применять режим самоизоляции.


Опубликовано: 14:48 13/04/2020

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