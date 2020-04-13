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Больница скорой помощи готова к борьбе с COVID-19


Медицинский персонал больницы скорой помощи подготовлен для ухода за пациентами, инфицированными COVID-19. Сотрудники прошли обучение по использованию защитного снаряжения. По словам представителей учреждения, персонал также может вести мониторинг запасов средств защиты.

Заведующий отделением клинической анестезиологии и интенсивной терапии больницы скорой помощи Андриан Белый заявил: для лечения пациентов, зараженных новым коронавирусом, в клинике отведено два этажа. Помещения оборудованы и оснащены всем необходимым.

"Все двери были помечены до приема пациентов стрелками, индикаторами и фотографиями с указателями зон: первая, вторая, третья, и в каждой зоне - как туда должен входить человек, в какой степени защиты. Также был обучен, как теоретически, так и практически, весь медицинский персонал, начиная от врача и заканчивая медсестрой: было подробно показано, как надевать и снимать защитные средства, как правильно обрабатывать руки, объяснены пути передачи вируса, чтобы мы были готовы", - проинформировал он.

Первая неделя работы усложнялась нехваткой персонала, уточнил Андриан Белый. В настоящее время медики обеспечены необходимыми средствами защиты, в том числе работники отделения интенсивной терапии, проинформировал он.

Андриан Белый также объявил, что в отделении реанимации сейчас находится 61 пациент, в том числе 44 в тяжелом состоянии.Врач также уточнил, что не было зарегистрировано отказов со стороны медперсонала принимать участие в лечении пациентов, зараженных COVID-19, пишет NTV.


Опубликовано: 14:41 13/04/2020

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