"La 10 aprilie am devenit eroul unui articol delirant publicat de site-ul românesc, rusofob și moldofob Deschide.md.Acești domni au depășit toate limitele nebuniei, menționînd că Țîrdea minte despre ajutorul UE, că Țîrdea i-a numit pe europeni nemernici!Începem cu “nemernici”. Așa ceva n-am spus. Așa vorbește Deschide.md către UE și nu pentru prima dată. Germania, Ungaria sunt atacate permanent pentru banii Departamentului Românii de Pretutindeni.Din păcate, acești jurnaliști nu cunosc limba rusă. În text este scris despre „acuzațiile unor cetățeni special instruiți” în adresa autorităților, care, chipurile, ar fi furat ajutorul de la europeni!2. Despre ajutorul UE.Noi am vorbit și vorbim despre suportul bugetar din UE pentru anul 2020-0 (zero)! Da, exact 0. Au înghețat a 2-a tranșă, exact cînd a luat amploare epidemia de Covid 19. Desigur, sub pretextul nobil: Nu există reforme, Nu există progrese.Dar, să accesăm site-ul Cancelariei de Stat.Graficele indică clar cîți bani a primit țara în buget! Cifra care arată Injecția directă este marcată cu portocaliu la rubrica «suport bugetar»!2015 – 1 094 191, 67 (units) =0% din total!2016 – 1582 (units) = 0% din total!2017 – 0% units = 0% din total!2018 – 0% units = 0% din total!2019- cunoaștem că, în iulie 2019, M. Sandu a primit sprijin bugetar de 14,54 milioane de euro, iar în octombrie 14,35 milioane de euro. Nu foarte mult. Dar condiții au fost foarte multe.2020 – 0% units = 0% din total!Altfel spus- 0 (zero) peste tot. Și nu 1 an, ci 4. Vă mulțumim pentru promisiunea de a da-ba 87, ba 140, iar acum 1 miliard de euro! Dați-ne măcar cîteva costume, cîteva perechi de mănuși și măști doctorilor, precum a făcut Rusia, China. Să vadă toți. În schimb voi dați cîte 50-70 mil euro pe an ONG-urilor, care blamează autoritățile, partenerii noștri externi, biserica, partidele de stînga, moldovenii … și asta numiți ajutor pentru Moldova!Mulțumim.Concluzii.Ce ajutor macrofinanciar a primit RM în 2020 de la UE? Răspuns -0.Ce suport bugetar în 2020 de la UE? Răspuns -0.Ce ajutor pentru combaterea Covid 19? Nu promisiuni, intenții, declarații, ci ajutor concret? Prezentați, vă rog, transferurile în bugetul guvernului, banii, ajutoarele".