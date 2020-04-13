

Минувшим вечером житель столичного сектора Рышкановка выбросился с 10 этажа многоэтажного дома, расположенного по улице Флорилор. По данным полиции, мужчине было 45 лет. От полученных травм он скончался на месте. На теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти.



Также сообщается, что погибший злоупотреблял спиртными напитками.



Полиция выясняет все обстоятельства трагедии, пишет deschide.md.