На Пасху и Радоницу все кладбища в Кишиневе будут закрыты. Об этом в понедельник на оперативном онлайн заседании сообщил примар Кишинева Ион Чебан.



Исключение составят только похоронные ритуалы. При этом максимальное количество участников процессий не может превышать 10 человек.



«Хочу напомнить гражданам, что транспорт в выходные дни ездить не будет. Также запрещено ходить во время пасхальных праздников в церкви на службы», - сказал примар.



Градоначальник призвал граждан не нарушать карантин, не подвергать свое здоровье риску и оставаться дома.