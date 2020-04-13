

Всех врачей, которые работают в медицинских учреждениях Кишинева, проверят на наличие коронавируса. О этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.



Анализы будет проводить частная лаборатория.



Ион Чебан пояснил, что данные меры являются обязательными для того, чтобы предотвратить распространение опасной инфекции. Также градоначальник напомнил, что почти треть всех зараженных COVID-19 в Молдове, приходится на медработников.