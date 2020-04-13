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Президент: Все госслужащие, в случае заражения COVID-19, получат по 16 тысяч леев
 

Брифинг для прессы по итогам заседания Единого командного центра



Опубликовано: 11:10 13/04/2020




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