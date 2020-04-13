Комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня рассмотрит необходимость введения жесткого карантина в Глодянах. Об этом по итогам еженедельного заседания руководства страны заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.



Эти меры связаны с тревожным ростом числа инфицированных в населенном пункте. Напомним также, что сегодня был зафиксирован новый случай смерти в Глодянах.



«Ограничения, введенные властями, а также ответственность граждан, дают хорошие результаты», – подчеркнул Игорь Додон.



Президент привел в пример город Сороки, где сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, однако после введения жесткого карантина, в городе не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.