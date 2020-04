Președintele Igor Dodon a participat la ședința tradițională cu Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, și Primul ministru, Ion Chicu, unde au fost luate mai multe decizii în contextul măsurilor de depășire a situației de criză.



O primă decizie este ceea de a extinde categoria personalului medical și a funcționarilor publici care primesc ajutor de la stat în cazul infectării cu COVID-19.



"Toți cei care activează în prima linie pentru combaterea răspândirii epidemiei vor primi 16 mii de lei în cazul în care s-au infectat cu COVID-19, indiferent cum și unde s-a întâmplat acest lucru - la locul de muncă sau acasă. De acest ajutor material din partea statului va beneficia întregul personal medical, polițiștii, membrii Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, dar și alte categorii de funcționari ai statului", a declarat șeful statului.



De asemenea, autoritățile vin cu o nouă măsură în sprijinul agenților economici care au de suferit de pe urma crizei pe care o traversăm.



"Am decis să acoperim întreaga dobândă în valoarea fondului remunerării muncii pentru 3 luni, în cazul în care agentul economic a luat sau va lua credite pentru achitarea salariilor sau active circulante, până pe 31 decembrie 2020", a menționat Igor Dodon.



Un alt subiect discutat la ședința din această dimineață a vizat dinamica răspândirii virusului COVID-19.



"Am menționat faptul că la sfârșitul lunii martie, împreună cu reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății am discutat trei posibile scenarii, primul dintre care este cel mai pesimist și presupune creșterea numărului de persoane infectate în mediu cu 27% pe zi în ultimele 6-8 zile – așa cum se întâmplă în Italia. Acest scenariu ar însemna circa 28 de mii de oameni contaminați în Republica Moldova până la finele lunii aprilie.



Scenariul doi prevede creșterea în mediu cu până la 17% pe zi (ca în Bosnia și Herțegovina), iar cel optimist (scenariul Albaniei) presupune o creștere cu pînă la 11%, sau 3000 de infectați până la sfârșitul lunii curente. Însă, situația în Republica Moldova este mai optimistă deocamdată, deoarece avem o creștere cu circa 9,4% pe zi în ultimele 6-8 zile.



Aceste cifre atestă faptul că restricțiile impuse de autoritățile Republicii Moldova și responsabilitatea de care dau dovadă cetățenii noștri, au efecte pozitive. Dacă această dinamică pozitivă se va menține, atunci, cum am promis anterior, către sfârșitul lunii aprilie vom anula unele restricții pentru agenții economici", a conchis Igor Dodon.



Totodată, președintele a subliniat că aceste cifre nu sunt motive de relaxare, pentru că mai sunt evoluții îngrijorătoare, precum creșterea numărului de persoane infectate în orașul Glodeni. Șeful statului a anunțat că nu este exclus că astăzi Comisia Națională pentru Situații Excepționale va decide să închidă orașul, impunând regimul de carantină totală acolo.



"Întregul efectiv al statului este implicat plenar în ținerea sub control a acestei pandemii și până acum au făcut o muncă extraordinară, pentru care vreau să le mulțumesc în mod repetat. Am încredere deplină în determinarea și patriotismul lor", a spus Igor Dodon.