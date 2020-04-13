Государство окажет дополнительную помощь фирмам, которые понесли убытки во время пандемии. Президент страны Игорь Додон заявил, что государство проценты по банковским кредитам для экономических агентов, которые взяли займы в размере трехмесячного фонда оплаты труда, будут покрыты из бюджетных средств.



«При общем объеме фонда оплаты труда предприятия за три месяца в случае, если кредит взят на выплату зарплат или для пополнения оборотных средств, выплату процентов возьмет на себя государство. Речь идет о процентах по кредитам, взятым до 31 декабря 2020 года», - заявил глава государства.



Игорь Додон уточнил, что ликвидность на рынке есть, так как Национальный банк Молдовы снизил нормы обязательного резервирования для коммерческих банков.



«Призываю экономических агентов, которые говорили, что у них нет денег на выплату зарплат, взять кредит, а процентные ставки выплатим мы. Самое дорогое, что у вас есть – это люди. Кроме пособия по безработице, которые предоставляет государство, взносов в фонд оплаты труда, мы приняли решение оказать дополнительную поддержку, выплачивая проценты по кредитам», - заявил Игорь Додон.