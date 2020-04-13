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Игорь Додон: Государство покроет фирмам проценты по кредитам


Государство окажет дополнительную помощь фирмам, которые понесли убытки во время пандемии. Президент страны Игорь Додон заявил, что государство проценты по банковским кредитам для экономических агентов, которые взяли займы в размере трехмесячного фонда оплаты труда, будут покрыты из бюджетных средств.

«При общем объеме фонда оплаты труда предприятия за три месяца в случае, если кредит взят на выплату зарплат или для пополнения оборотных средств, выплату процентов возьмет на себя государство. Речь идет о процентах по кредитам, взятым до 31 декабря 2020 года», - заявил глава государства.

Игорь Додон уточнил, что ликвидность на рынке есть, так как Национальный банк Молдовы снизил нормы обязательного резервирования для коммерческих банков.

«Призываю экономических агентов, которые говорили, что у них нет денег на выплату зарплат, взять кредит, а процентные ставки выплатим мы. Самое дорогое, что у вас есть – это люди. Кроме пособия по безработице, которые предоставляет государство, взносов в фонд оплаты труда, мы приняли решение оказать дополнительную поддержку, выплачивая проценты по кредитам», - заявил Игорь Додон.


Опубликовано: 10:28 13/04/2020

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