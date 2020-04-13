Власти Молдовы расширили категории бюджетников, которые получат по 16 тысяч леев в случае заражения коронавирусом. Об этом заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.



Как сообщил глава государства, пособие в 16 тысяч леев будет выплачено всем сотрудникам системы здравоохранения, которые находились на передовой борьбы с инфекцией и заразились коронавирусом. Речь также идет о полицейских, госслужащих, членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые инфицировались COVID-19.



«Абсолютно все госслужащие, у которых подтверждён вирус, получат за счет государства по 16 тысяч леев», - сказал Додон.



Напомним, что правительство постановило выплатить двойную зарплату всем сотрудникам системы здравоохранения, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.