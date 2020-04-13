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Бориса Джонсона выписали из больницы


Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы. У главы правительства был обнаружен коронавирус, пишет РИА новости. В начале апреля его госпитализировали в отделение реанимации, где он проходил кислородное лечение.

В настоящее время Джонсон находится в своей загородной резиденции, где продолжает лечение амбулаторно.

«Премьер-министр был выписан из больницы, и продолжает выздоравливать в Чекерс. По совету врачей, премьер не вернется немедленно к работе. Он хочет поблагодарить всех в больнице St Thomas Hospital за потрясающую заботу о нем. Все его мысли с теми, кого коснулась эта болезнь», — говорится в заявлении официального представителя канцелярии премьера.


Опубликовано: 10:14 13/04/2020

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