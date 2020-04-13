Минздрав: В Молдове 107 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 13 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус нового типа, вылечились и были выписаны из больницы. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
По словам главы ведомства, число вылечившихся возросло до 107 человек.
По словам главы ведомства, число вылечившихся возросло до 107 человек.
Опубликовано: 10:09 13/04/2020
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