Еще 13 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус нового типа, вылечились и были выписаны из больницы. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.



По словам главы ведомства, число вылечившихся возросло до 107 человек.