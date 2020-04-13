Срочно! Новый случай смерти от коронавируса. Общее число жертв выросло до 33 человек
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило о новом смерти от коронавируса в Молдове. Речь идет о 70-летнем жителе Глодян. аким образом, общее число жертв COVID-19 в Молдове составило 33 человека.
Между тем, всего в стране инфицированы 1662 человека.
Между тем, всего в стране инфицированы 1662 человека.
Опубликовано: 09:48 13/04/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: