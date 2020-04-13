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Срочно! Новый случай смерти от коронавируса. Общее число жертв выросло до 33 человек


Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило о новом смерти от коронавируса в Молдове. Речь идет о 70-летнем жителе Глодян. аким образом, общее число жертв COVID-19 в Молдове составило 33 человека.

Между тем, всего в стране инфицированы 1662 человека.


Опубликовано: 09:48 13/04/2020

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