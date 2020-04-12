В Молдове 102 новых случая заражения коронавирусом
По данным на 12 апреля, в Республике Молдова зарегистрировано 102 новых случая заражения коронавирусом.
Всего в стране инфицированы 1662 человека.
Между тем, ещё 19 человек вылечились от COVID-19. Таким образом, полностью выздоровели 94 пациента.
Всего в стране инфицированы 1662 человека.
Между тем, ещё 19 человек вылечились от COVID-19. Таким образом, полностью выздоровели 94 пациента.
Опубликовано: 17:18 12/04/2020
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