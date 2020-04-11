Данные по COVID-19 на 11 апреля: 122 новых случая заражения. Всего инфицированных 1560 человек
По данным на 11 апреля, в Молдове зарегистрировано 122 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.
Общее количество заражённых в стране составляет 1560 человек.
Общее количество заражённых в стране составляет 1560 человек.
Опубликовано: 17:19 11/04/2020
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