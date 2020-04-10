

Коронавирус изменил жизнь всех, в том числе жизнь наших оперных исполнителей. Известные в нашей стране люди верят, что в скором времени смогут вернуться к своей профессиональной деятельности и порадовать нас новыми творческими достижениями. В нашей студии специальный гость – Михаил Мунтян – Народный артист. Солист Национального театра оперы и балета.



Здравствуйте Михаил Иванович. Как в ситуации коронавируса проходит ваша жизнь, как выглядит ваш день в режиме карантина?



МИХАИЛ МУНТЯН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ, СОЛИСТ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ.МАРИИ БИЕШУ

Жизнь идет вперед, по любому. Я очень рад в меру возможности поздравить вас с весной и подарить вам эти красивые цветы.



Благодарю. Спасибо большое, очень приятно.

Расскажите, как из-за ситуации с COVID 19 изменились ваши творческие планы? Удается ли репетировать в таких сложных условиях?



МИХАИЛ МУНТЯН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ, СОЛИСТ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ.МАРИИ БИЕШУ

Сложно. Я вам скажу планы изменились у всех. У всех людей изменились многие планы, потому что многие не ходят на работу, так же как и я сейчас не занимаюсь в Академии музыки.



То есть я занимаюсь со студентами, но это онлайн. Мы это продолжаем, потому что нельзя оставлять это просто так. Планы изменились здорово. Этот вирус, я не знаю почему он короновирус, но он очень помешал нам всем.



Скажите, вы как сейчас защищаетесь от этого короновируса, предпринимаете меры безопасности?



МИХАИЛ МУНТЯН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ, СОЛИСТ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ.МАРИИ БИЕШУ

Вы знаете, я люблю всегда шутить. Я почему-то защищаюсь от людей. Сейчас этот вирус люди же несут. И, естественно, нужно быть осторожным, нужно быть внимательным. Я бываю в магазинах, бываю немножко на улице, около дома. Я всегда был с гигиеной в порядке.

Чистить зубы и мыть руки - это самое первое, что должен делать человек, который себя уважает. Но сейчас это нужно делать больше, это нужно быть осторожным, когда я иду в магазине, там есть эти корзины, я всегда имею перчатки с собой и у меня есть маска, просто я сегодня решил не прятаться от вас. Ну что делать? Это так нужно.



Скажите, что вы сделаете первым делом, когда закончится этот режим самоизоляции?



МИХАИЛ МУНТЯН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ, СОЛИСТ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ.МАРИИ БИЕШУ

Конечно, все люди ждут, чтобы это кончилось. Я смотрю, как работают наши врачи, как они борются за жизнь наших людей, которые, к сожалению, инфицированы. Я призываю всех людей, чтобы мы им помогли, врачам мы можем помочь единственным действием - сидеть дома.

Потому что, чем больше мы будем контактировать, выходить на улицу, это будет развиваться. А сидя дома, быть послушными, потому что идет война, настоящая война с этим вирусом. И мы должны победить. Наше дело сидеть дома, чтобы он не распространялся. Он ищет, кого еще поймать, а мы должны от него убегать.



И в завершение, хочу попросить вас обратиться к нашим телезрителям с позитивным посылом и сделать это в музыкальной форме.



МИХАИЛ МУНТЯН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ, СОЛИСТ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ.МАРИИ БИЕШУ

Во-первых, я хочу призвать всех к вниманию, к гигиене, быть внимательными и если нужно сидеть дома. Но не становиться пессимистами, надо оптимистами быть, через оптимизм, по-моему, этот короновирус боится когда у человека хорошее настроение, хороший оптимизм. А петь я всегда люблю.





Спасибо вам, берегите себя и будьте здоровы.

