

На фоне развития эпидемии Covid-19, у экспертов, различного уровня, появляется все больше рекомендаций, однако вопросов меньше не становится. Наш корреспондент просмотрела внушительное количество различных исследований, размещенных в интернете, и подготовила своего рода обзор наиболее полезной информации.



ИЛОНА ВЕДРАШКО, КОРРЕСПОНДЕНТ ACCENT TV

«Переживут ли ваши легкие эпидемию коронавируса, если вы все-таки заболеете - это очень важный вопрос. Однако есть три простых, домашних теста, которые смогут это определить. Первый тест, вы должны обхватить шею двумя руками, большие пальцы рук должны сойтись, в случаи, если это не происходит, значит у вас ожирение, и не просто ожирение, а храп, и остановка дыхания во сне. К сожалению люди, страдающие ожирением, и храпом во сне, находятся в зоне риска. Второе, вы можете, взять воздушный шарик, и посмотреть, насколько сильно вы сможете его раздуть одним выдохом. Диаметр шарика, не должен составить не менее 15 см. В случае если у вас так, значит никаких проблем с легким, у вас нет. И третий способ, вы должны сложить указательные пальцы рук вместе, между ними должен быть маленький ромбик. В случае если его нет, или ваши пальцы расходятся, значит, у вас могут быть хронические заболевания легких».



Что же делать людям, находящимся в группе риска? Врачи утверждают, что только самоизоляция, сможет предотвратить заражение. К сожалению, никаких других, мер профилактики нет. Еще один, часто задаваемый вопрос: могут ли насекомые, переносить коронавирус, от человека, к человеку. Известный доктор Евгений Комаровский отвечает однозначно. Комары не являются переносчиками Covid-19 и человек не может подхватить инфекцию от насекомого.



ЕВГЕНИЙ КОМАРОВСКИЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР

"Комары коронавирус однозначно не переносят. Медицинская наука не имеет никакой информации о том, что коронавирусы переносятся насекомыми, поэтому не переносятся. Никакие. В том числе Covid-19".



Covid-19 передается от человека к человеку обычно при тесном контакте с инфицированным. Распространяется при кашли или чихании. В официальных заявлениях ВОЗ, также говорится, что и домашние животные не могут быть переносчиками болезни, поскольку, никаких доказательств этому нет. Но как, же быть с продуктами питания на полках магазина, или дверными ручками? Вирусолог Института тропической медицины им. Бернхарда Нохта, утверждает, что вероятность того, что вы возьмете именно тот стаканчик йогурта, на который только что чихнул другой человек, и сразу же дотронетесь до своего лица, крайне мала. По его словам, те, кто переживает по этому поводу, могут на некоторое время оставлять продукты на балконе если это позволит им чувствовать себя спокойнее. А несколько дней назад китайские ученые опубликовали результаты еще одного, как нам показалось довольно любопытного исследования. Они изучили стабильность вируса COVID-19 в лабораторных условиях на пластике и стали, а также на денежных купюрах и хирургических масках. Как оказалось, на внутренней и внешней поверхности хирургических масок вирусы сохранялись дольше, чем на стекле или деньгах. Но и это исследование не приходит к убедительным выводам о реальном риске заражения через окружающие нас предметы. Так что меры профилактики, никогда не будут лишними, не забывайте мыть руки сразу по возвращении домой, во время кашля или чихания прикрывать нос и рот салфеткой, и по возможности избегайте тесных контактов с людьми.