

Руководство и народ Молдовы искренне благодарен за помощь, оказанную рядом стран, для того, чтобы наше государство сумело преодолеть кризис, вызванный пандемией. Отвечая на вопрос телеканала Accent TV в рамках платформы «Президент отвечает», Игорь Додон перечислил государства, которые оказали реальную помощь Молдове.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Мы уже получили в виде реальной помощи – не просто обещаний, а именно помощи, потому что обещаний было много. Реальную помощь мы получили от КНР – на протяжении последнего времени они нам передали несколько тысяч тестов и сегодня еще 3 тонны необходимой помощи в борьбе с коронавирусом. Итак, Китай, Россия, Швеция, Турция – которая сейчас разблокировала гуманитарную помощь - несколько грузовиков, которые должны скоро прибыть в страну. И США, которые доставили партию компьютеров в распределительный центр «Молдэкспо».



Бета: Стоит отметить, что в пятницу утром, Молдова получила очередную партию гуманитарной помощи от Китая, состоящую из всего необходимого для защиты медперсонала.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Речь идет о 3 тоннах гуманитарной помощи, включающей обмундирование для личной защиты медицинского персонала. Мы говорим о масках, бахилах, перчатках, и другого необходимого в борьбе с Covid-19».



ЧЖАН ИНХУН – ПОСОЛ КИТАЯ В РМ



«Для меня честь участвовать в этом мероприятии, в котором мы передаем гуманитарную помощь со стороны Китая. Сейчас коронавирус нового типа распространяется по всем странам мира, и количество заразившихся растет изо дня в день. Однако, мы надеемся, что Молдова справится с этим заболеванием, и благополучно выйдет из кризиса».



При этом, продолжая тему помощи со стороны мирового сообщества и ближацйших соседей, глава государства сообщил, что есть открытость со стороны Румынии, которая решила не блокировать экспорт медикаментов из Румынии в Молдову. Также, по словам президента, помогает и соседняя Украины, открывая «зеленые коридоры» для того, чтобы наши сограждане, возвращающиеся из России и других стран СНГ, смогли попасть на родину. Кроме того, Игорь Додон отметил, что слышал заявления о готовности Евросоюза помочь нашей стране, уточнив, что очень надеется на то, что и эти обещания будут исполнены.

