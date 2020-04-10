

В Молдове официально подтверждено ещё 149 новых случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было проверено более 500 пациентов с симптомами коронавируса нового типа. Общее число заболевших в Молдове достигло отметки – 1438. Информация была представлена министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну по итогам заседания единого командного центра по управлению кризисом, вызванного COVID-19.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

«Сегодня было проведено 568 тестов на наличие COVID-19. Из них положительными оказались 149. Таким образом, в стране уже 1438 подтвержденных случаев коронавируса нового типа. Из сегодняшних 149 случаев 1 был импортирован из Великобритании, остальные заразились уже внутри страны: Кишинёв – 57 новых зараженных, Сороки – 23, левобережье – 17, Фалешты – 8, Оргеев – 7, Штефан Водэ – 6, Глодяны – 5, Хынчешты – 2, Яловены – 4, Страшены - 3, Кагул, Калараш, Криуляны – по 2, Новые Анены, Бричаны, Кантемир, Комрат, Флорешты, Резина, Сынджерей, Шолданешты, Унгены – по 1 случаю».