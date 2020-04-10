

Цель оправдывает средства? Оппозиционные депутаты, подавшие иск в Конституционный суд, из-за чего реализация антикризисных мер была отложена, не задумались о последствиях своих действий. Ни о социальных, ни о политических. Преследуя сугубо личные интересы, они оставили нуждающихся людей, потерявших работу, в первую очередь, без пособий, которые намерено было выплатить государство. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил депутат-социалист Григорий Новак.



ГРИГОРИЙ НОВАК, ДЕПУТАТ ПСРМ



«Если бы они подумали, а что если Конституционный Суд удовлетворит наши требования. Что дальше? Этот вопрос не прозвучал, потому что цель была достигнута для них, но не для людей. Граждане ждали, что вот-вот получат эту социальную помощь, или те пособия, которые обещало государство в лице правительства. В первую очередь ждали эту помощь те, кто остался без заработка».



Новак отметил, что авторов иска не интересовали антикризисные меры.



ГРИГОРИЙ НОВАК, ДЕПУТАТ ПСРМ



«Если начинать изучать вопрос что их больше всего волновало, то мы видим, что это аэропорт, где есть интересы Шора и Канду, и части этих депутатов-перебежчиков. Мы видим, что их Duty Free интересовали, опять же – ведут к Шору. Вот что их интересуют, но никак не пособия для людей.

Моральное право кто им дал так поступать с людьми, которые ждали эту помощь?»



Напомним, ранее КС по запросу депутатов от парламентских фракций ППДП, ПДС и группы «Pro-Moldova» принял решение приостановить действие пакета антикризисных мер. Позднее комиссия по чрезвычайным ситуациям повторно утвердила все социальные и экономические меры по поддержке бизнеса и населения.