

В 18-ом выпуске платформы «Президент отвечает» глава государства рассказал, что на самом деле стоит за желанием депутатов блока «ACUM» и группы «Pro-Moldova» аннулировать меры поддержки населения в период пандемии, а также о том, как руководство страны намерено восстановить социальную справедливость и помочь тем, кто нуждается в поддержке со стороны государства.



Игорь Додон сообщил, что больше всего депутатов неформальной группы «ProȘor», подавших запрос в КС, беспокоило нежелание расставаться с 4,5 евро – половиной от аэропортовых сборов, взимаемых теми, кто незаконно завладел управлением Кишиневским Международным аэропортом. Эти средства должны были поступать

в бюджет и распределяться для борьбы с распространением коронавируса.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Вы видели, что помимо социальных выплат, содержащихся в законе, была приостановлена и инициатива правительства, предусматривающая, что из 9 евро аэропортовых сборов, половина бы шла в бюджет. Мы всего лишь приняли решение, чтобы 4,5 евро, которые собирают те, кто незаконно получил аэропорт в управление, шли в бюджет. Теперь вы понимаете, почему некоторые так настойчиво обращаются в Конституционный суд, чтобы отменить этот проект. Знаете, чьи это интересы».

Бета: В конце 2019 года Андриан Канду вместе с группой депутатов-демократов, находился в Израиле, где, согласно данным СМИ, встречался с Иланом Шором, после чего и была создана группа «Pro-Moldova». Глава государства сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, помощь населению все равно будет оказана. Так, президент сообщил, что государство не имеет права приостановить оказание помощи, поэтому, совместно с премьером было решено, чтобы на экстренно созванном заседании Комиссии по ЧС было принято решение о продолжении действия некоторых норм закона о помощи населению.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Будет принято решение о продлении действия некоторых пунктов этого закона, в особенности, выплаты пособия по безработице; поддержки экономическим агентам, которые готовы платить зарплаты, и которым государство в этом случае, возвращает 43%. Увеличение размера минимального ежемесячного дохода на каждого ребенка с 553 леев до 975 леев, и ярд других социальных мер».



Позже, на заседании Комиссии по ЧС были приняты решения, озвученные главой государства. Таким образом, дополнительно, комиссия постановила увеличить минимальный ежемесячный доход с 1107 леев до 1300 леев во время режима ЧП. Также было принято освобождение от платы за патент; был отменен до 25 июня местные налоги для экономических агентов, которые приостановили деятельность на время ЧП. Глава государства подчеркнул, что решение Комиссии по ЧС – это временная мера, введенная до тех пор, пока не будет принято окончательного решения на законодательном уровне. По словам Игоря Додона, есть три варианта: отзыв своих претензий теми, кто обратился в КС; пересмотр судьями КС своего решения или предложение правительством парламенту нового законопроекта.