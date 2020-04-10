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Глава государства ознакомился с состоянием больниц в Сороках и Флорештах (ВИДЕО)


Глава государства посетил медицинские учреждения в Сороках и Флорештах, чтобы на месте изучить ситуацию.

"Местная администрация заверила меня в том, что держит ситуацию под контролем, а жители соблюдают ограничительные меры. Вместе с тем, на местном уровне было принято решение выделить по 10 тысяч леев тем семьям, в которых есть умершие от COVID-19", - отметил президент республики.

По словам директора Сорокской районной больницы Анжела Руснак, это лечебное учреждение является стратегическим и располагает 280 койками. В настоящее время здесь находится 101 пациент, из них 87 с диагнозом коронавирус. Больница оснащена необходимым защитным оборудованием и медикаментами. Все желающие врачи получили временное размещение, питание и транспорт – всё за счет местных властей.

Кроме этого, часть медработников, находившихся на карантине, возвращается к работе.

В соответствии с приказом №385 Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты от 9 апреля 2020 года, в медучреждении Флорешт был оборудован отдельный блок для лечения инфицированных коронавирусом нового типа. Корпус располагает 31 койкой, там имеется необходимое оборудование. У медицинского персонала есть все нужные средства защиты. До сегодняшнего дня в больничное учреждение Флорешт не поступил ни один больной коронавирусом, т.к. их отправляют в город Сороки. Всего во Флорештском медучреждении 286 мест, его коллектив насчитывает 55 медиков и 170 медсестер.

"Дал высокую оценку условиям, созданным в этой больнице для лечения пациентов. Подчеркнул, что впереди у нас сложный период, учитывая приближение к пику эпидемии, когда и у многих других стран возникли большие трудности. Выразил признательность администрации и персоналу больницы за преданность делу, профессионализм и усилия, приложенные для лечения наших сограждан", - отметил президент.

Глава республики также добавил, что проблема коронавируса затрагивает национальную безопасность, в связи с чем необходимо строго соблюдать ограничительные меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции. Игорь Додон подчеркнул, что только совместными усилиями нам удастся преодолеть эти трудности.

"Поблагодарил врачей и всех тех, кто борется с распространением вируса нового типа. Заверил в том, что мы будем прилагать все усилия и окажем всю необходимую поддержку для скорейшего урегулирования кризисной ситуации, в которой мы оказались, особенно закрытые на карантин населенные пункты», - отметил Игорь Додон.





Опубликовано: 18:40 10/04/2020

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