Правительство Республики Молдова приняло решение о выделении 5,8 миллионов леев на борьбу с распространением коронавируса. Так, 5,4 миллиона леев направят минздраву для приобретения 51428 защитных костюмов.



Кроме того, 464 тысячи леев направлены для выплаты единовременного пособия в размере 16 тысяч леев медработникам, заразившимся COVID-19 на рабочем месте.



"Этим постановлением мы перенаправляем финансовые ресурсы, собранные на счетах минфина за счет щедрых пожертвований от граждан. Благодарю их всех за этот жест. До сих пор было собрано почти 13 миллионов леев, и все они направлены в резервный фонд правительства", - сказал премьер-министр Ион Кику.



По предложению президента Игоря Додона Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила выделить пособия медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения своих служебных обязанностей.