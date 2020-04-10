Республика Молдова получит 87 миллионов евро в виде гранта. Деньги выделяются ЕС на проекты, призванные снизить последствия пандемии COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику по итогам встречи с главой делегации ЕС в Молдове Петером Михалко.



«Это очень щедрая поддержка. Мы признательны за нее Евросоюзу», - сказал Ион Кику.



Премьер-министр напомнил и о том, что ЕС выделил финансовую помощь странам Восточного партнерства, в том числе, и Молдове. Из всей суммы 30 миллионов евро направят на приобретение оборудования и расходных материалов, 11 миллионов - на финансирование гражданского общества, 100 миллионов – предприятиям малого и среднего бизнеса через банковскую систему.



В то же время ЕС объявил о пакете в 700 миллионов евро, предназначенных для стран Восточного партнерства. Это средне – и долгосрочная программа. Из 700 миллионов евро 200 составят гранты для малых и средних предприятий, а 500 миллионов евро будут в виде гарантий для облегчения кредитования предприятий, уточнил Ион Кику.



Ион Кику поблагодарил внешних партнеров за поддержку Молдовы в кризисные времена.