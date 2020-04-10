Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты представило последние данные по ситуации с коронавирусом в Молдове. Таким образом, за последние сутки было зарегистрировано 149 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число зараженных в стране составляет 1438 человек.



Количество жертв коронавируса в республике составляет 29 человек.



Напомним, 56 человек полностью излечились от опасного коронавируса.

