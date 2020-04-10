СРОЧНО! 149 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных составило 1438 человек
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты представило последние данные по ситуации с коронавирусом в Молдове. Таким образом, за последние сутки было зарегистрировано 149 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число зараженных в стране составляет 1438 человек.
Количество жертв коронавируса в республике составляет 29 человек.
Напомним, 56 человек полностью излечились от опасного коронавируса.
Количество жертв коронавируса в республике составляет 29 человек.
Напомним, 56 человек полностью излечились от опасного коронавируса.
Опубликовано: 17:08 10/04/2020
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