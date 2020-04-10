Примария Кишинева приостанавливает контракты по госзакупкам
В период чрезвычайного положения всем структурным подразделениям примэрии Кишинева запрещается инициировать публичные закупки товаров или услуг, за исключением тех, которые предназначены для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.
Кроме этого, было решено приостановить заключение контрактов по процедурам государственных закупок.
В то же время публичные закупки, требующие срочного решения, в порядке исключения будут инициированы закупающей стороной только с предварительного согласования с главой столицы или вице-примаром.
Ион Чебан отметил, что в настоящее время все документы для этого подготовлены.
Кроме этого, было решено приостановить заключение контрактов по процедурам государственных закупок.
В то же время публичные закупки, требующие срочного решения, в порядке исключения будут инициированы закупающей стороной только с предварительного согласования с главой столицы или вице-примаром.
Ион Чебан отметил, что в настоящее время все документы для этого подготовлены.
Опубликовано: 16:22 10/04/2020
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