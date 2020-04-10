В период чрезвычайного положения всем структурным подразделениям примэрии Кишинева запрещается инициировать публичные закупки товаров или услуг, за исключением тех, которые предназначены для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.



Кроме этого, было решено приостановить заключение контрактов по процедурам государственных закупок.



В то же время публичные закупки, требующие срочного решения, в порядке исключения будут инициированы закупающей стороной только с предварительного согласования с главой столицы или вице-примаром.



Ион Чебан отметил, что в настоящее время все документы для этого подготовлены.